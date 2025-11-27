Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK : SK Rehabilitasi Ira Puspadewi Dikirim Besok Pagi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |22:30 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan surat keputusan rehabilitasi untuk eks Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi, dkk bakal dikirim kepada pihaknya pada Jumat (28/11/2025) pagi. 

Diketahui, Ira Puspadewi menjadi terpidana dalam perkara rasuah akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

"Informasi yang kami terima per malam ini, surat akan dikirimkan besok pagi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (27/11/2025) malam. 

"Karena surat keputusan presiden tersebut yang akan menjadi dasar proses tindak lanjut atas pemberian rehabilitasi ini," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP.

 

