Airlangga Hartarto Melayat Said Assagaff: Beliau Pejuang Ikhlas untuk Maluku

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyambangi rumah duka mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff, Minggu (30/11/2025) malam. Gubernur Maluku periode 2014–2019 tersebut meninggal dunia pada usia 72 tahun, sekitar pukul 17.50 WIB di Jakarta.

Airlangga tiba di rumah duka di Jalan Bunga Anggrek No. 30, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 21.45 WIB. Setibanya di lokasi, politikus senior Partai Golkar itu langsung menemui keluarga almarhum untuk menyampaikan belasungkawa.

Airlangga mengenang Said Assagaff sebagai sosok yang teguh pendirian, bekerja keras, dan berdedikasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Saya menyampaikan duka mendalam atas kepergian sahabat saya, mantan Gubernur Maluku Said Assagaff. Beliau sosok yang baik, ikhlas berjuang untuk masyarakat, dan pekerja keras. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan perjuangan almarhum untuk masyarakat Maluku dapat dilanjutkan oleh para penerus,” ujar Airlangga, Minggu (30/11/2025) malam.