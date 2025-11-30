Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Hartarto Melayat Said Assagaff: Beliau Pejuang Ikhlas untuk Maluku

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |23:07 WIB
Airlangga Hartarto Melayat Said Assagaff: Beliau Pejuang Ikhlas untuk Maluku
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di rumah duka Said Assagaff (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyambangi rumah duka mantan Gubernur Maluku, Said Assagaff, Minggu (30/11/2025) malam. Gubernur Maluku periode 2014–2019 tersebut meninggal dunia pada usia 72 tahun, sekitar pukul 17.50 WIB di Jakarta.

Airlangga tiba di rumah duka di Jalan Bunga Anggrek No. 30, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 21.45 WIB. Setibanya di lokasi, politikus senior Partai Golkar itu langsung menemui keluarga almarhum untuk menyampaikan belasungkawa.

Airlangga mengenang Said Assagaff sebagai sosok yang teguh pendirian, bekerja keras, dan berdedikasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Saya menyampaikan duka mendalam atas kepergian sahabat saya, mantan Gubernur Maluku Said Assagaff. Beliau sosok yang baik, ikhlas berjuang untuk masyarakat, dan pekerja keras. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan perjuangan almarhum untuk masyarakat Maluku dapat dilanjutkan oleh para penerus,” ujar Airlangga, Minggu (30/11/2025) malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851//menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632//menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614//menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768//ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565//menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181131//menko_ahy_soal_utang_whoosh-PVQu_large.jpg
Polemik Utang Whoosh, AHY: Semua Kementerian Cari Solusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement