Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diduga Paksa Warga Binaan Makan Daging Anjing, Kalapas Enemawira Dicopot!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:12 WIB
Diduga Paksa Warga Binaan Makan Daging Anjing, Kalapas Enemawira Dicopot!
Kalapas Enemawira Dicopot (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Enemawira berinisial CS dinonaktifkan dari jabatannya. Tindakan ini diambil sebagai buntut dugaan bahwa ia memaksa warga binaan muslim untuk memakan daging anjing.

Kasubdit Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menyatakan bahwa CS telah diperiksa pada 27 November 2025 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara terkait dugaan tersebut.

“Pada hari itu juga, CS dinonaktifkan dari jabatannya, dan selanjutnya telah ditunjuk pelaksana tugas Kalapas Enemawira,” kata Rika, Selasa (2/12/2025).

Sehari setelahnya, Ditjenpas mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan lanjutan serta sidang kode etik terhadap CS. Sidang kode etik tersebut digelar pada 2 Desember 2025.

“Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila dari hasil pemeriksaan dan sidang kode etik terbukti bahwa CS melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud,” ujarnya.

“Kami akan terus menegakkan kedisiplinan dan integritas petugas maupun warga binaan. Pelayanan dan pembinaan akan diberikan sesuai standar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan,” sambungnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176249//ammar_zoni-1nWP_large.jpg
Ammar Zoni Simpan Narkoba di Rutan Salemba, Ini Tanggapan Ditjen PAS 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement