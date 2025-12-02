Diduga Paksa Warga Binaan Makan Daging Anjing, Kalapas Enemawira Dicopot!

JAKARTA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Enemawira berinisial CS dinonaktifkan dari jabatannya. Tindakan ini diambil sebagai buntut dugaan bahwa ia memaksa warga binaan muslim untuk memakan daging anjing.

Kasubdit Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menyatakan bahwa CS telah diperiksa pada 27 November 2025 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara terkait dugaan tersebut.

“Pada hari itu juga, CS dinonaktifkan dari jabatannya, dan selanjutnya telah ditunjuk pelaksana tugas Kalapas Enemawira,” kata Rika, Selasa (2/12/2025).

Sehari setelahnya, Ditjenpas mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan lanjutan serta sidang kode etik terhadap CS. Sidang kode etik tersebut digelar pada 2 Desember 2025.

“Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila dari hasil pemeriksaan dan sidang kode etik terbukti bahwa CS melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud,” ujarnya.

“Kami akan terus menegakkan kedisiplinan dan integritas petugas maupun warga binaan. Pelayanan dan pembinaan akan diberikan sesuai standar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan,” sambungnya.

(Awaludin)