INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Pasangan Lintas Negara, Penghulu Kini Dilatih Bahasa Arab dan Inggris

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |16:49 WIB
Banyak Pasangan Lintas Negara, Penghulu Kini Dilatih Bahasa Arab dan Inggris
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
JAKARTA  - Puluhan penghulu yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia diberi pelatihan penggunaan bahasa Arab dan Inggris dalam proses ijab kabul. Saat ini, kemampuan berbahasa asing bukan sekadar nilai tambah, tetapi kebutuhan bagi penghulu di era masyarakat yang semakin majemuk.

Demikian diutarakan Kepala Subdit Kepenghuluan, Afief Mundzir saat pelatihan Kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu dan Pembina Kepenghuluan, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Kemenag,  di Pesantren Al-Masthuriyah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Penghulu adalah wajah pelayanan Kementerian Agama. Ketika dihadapkan pada pasangan lintas negara atau keluarga yang menggunakan bahasa asing, penghulu harus mampu memimpin akad dengan fasih dan tepat secara syar’i,” ujarnya dikutip Minggu (7/12/2025).

Menurut Afief, dinamika sosial yang berkembang membuat penghulu kian sering berhadapan dengan calon pengantin dari beragam latar belakang bahasa dan budaya.

“Indonesia menjadi tujuan banyak ekspatriat dan diaspora. Karena itu pelayanan kita harus adaptif,” tambah Afief. Ia menyebut, pelatihan ini sangat relevan, sebab para penghulu diajarkan kosakata kunci, struktur kalimat, hingga simulasi praktik ijab kabul dalam bahasa Arab dan Inggris.

kemenag

“Penghulu bukan hanya mengucapkan lafaz ijab kabul, tetapi memastikan bahwa seluruh rangkaian berlangsung sah, jelas, dan dipahami kedua belah pihak,” sambungnya.

Dia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalitas penghulu dalam memberikan layanan pernikahan yang inklusif.

“Melalui penguasaan bahasa Arab dan Inggris, penghulu dapat menjalankan tugas secara lebih percaya diri, responsif, dan sesuai standar pelayanan publik,” pungkasnya.

 

Perkawinan penghulu Pernikahan
