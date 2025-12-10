Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Siang Ini

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |05:10 WIB
Waspada Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Siang Ini
Hujan Jabodetabek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, (10/12/2025), akan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca relatif stabil dengan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor.

Lalu pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan tebal disertai peningkatan potensi hujan. Hujan ringan berpeluang terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan sedang berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi hujan pada siang dan sore hari, terutama di wilayah yang berpotensi dilanda hujan sedang. Masyarakat juga disarankan menyiapkan perlindungan tambahan saat beraktivitas di luar rumah.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek Cuaca Hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674//hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672//angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666//gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188483//angin_kencang-G2qm_large.jpg
BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon 93W dan 91S, Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188448//cuaca_jabodetabek-uE3w_large.jpg
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Mengguyur Jabodetabek, Warga Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188365//hujan-kULM_large.jpg
Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement