Waspada Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Siang Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, (10/12/2025), akan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca relatif stabil dengan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor.

Lalu pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan tebal disertai peningkatan potensi hujan. Hujan ringan berpeluang terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan sedang berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi hujan pada siang dan sore hari, terutama di wilayah yang berpotensi dilanda hujan sedang. Masyarakat juga disarankan menyiapkan perlindungan tambahan saat beraktivitas di luar rumah.

(Awaludin)