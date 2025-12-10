Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4.625 Personel Dikerahkan untuk Kawal Aksi Demo di DPR dan Monas Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |10:20 WIB
4.625 Personel Dikerahkan untuk Kawal Aksi Demo di DPR dan Monas Hari Ini
Pengamanan Demo di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah elemen massa dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa di dua titik wilayah Jakarta Pusat hari ini, yaitu di depan Gedung DPR RI dan di silang selatan Monas.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menjelaskan bahwa pihak kepolisian menerjunkan total 4.625 personel untuk memberikan pengamanan terhadap kedua aksi tersebut. Ribuan personel itu dibagi ke dua titik lokasi yakni cluster silang selatan Monas/Gambir 2.921 personel dan Cluster DPR 1.704 personel.

Aksi unjuk rasa di kedua lokasi dilakukan oleh kelompok buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

“Aksi unjuk rasa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan beberapa elemen massa akan berlangsung di wilayah Gambir, halaman depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat,” ujar Ruslan.

Ia menekankan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, namun harus dilakukan secara damai.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo di Jakarta Demo Buruh Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185490//buruh_demo-Vd3R_large.jpg
Buruh Gelar Aksi di Istana dan DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Situasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181864//demo_rusuh_di_jakarta-1aFl_large.jpg
Polri Diminta Tangkap Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan Demo Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180299//demo-lM6b_large.jpg
Ribuan Guru Madrasah Tuntut Kesetaraan hingga Kenaikan Status PPPK-ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218//demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178371//kapolda_metro_jaya_irjen_asep-U4mM_large.jpg
Kapolda Metro Sebut Aksi 1 Tahun Prabowo–Gibran Berjalan Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177974//demo-uLFQ_large.jpg
17 Tuntutan BEM SI Dalam Aksi Demo Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement