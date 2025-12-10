4.625 Personel Dikerahkan untuk Kawal Aksi Demo di DPR dan Monas Hari Ini

JAKARTA – Sejumlah elemen massa dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa di dua titik wilayah Jakarta Pusat hari ini, yaitu di depan Gedung DPR RI dan di silang selatan Monas.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menjelaskan bahwa pihak kepolisian menerjunkan total 4.625 personel untuk memberikan pengamanan terhadap kedua aksi tersebut. Ribuan personel itu dibagi ke dua titik lokasi yakni cluster silang selatan Monas/Gambir 2.921 personel dan Cluster DPR 1.704 personel.

Aksi unjuk rasa di kedua lokasi dilakukan oleh kelompok buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

“Aksi unjuk rasa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan beberapa elemen massa akan berlangsung di wilayah Gambir, halaman depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat,” ujar Ruslan.

Ia menekankan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, namun harus dilakukan secara damai.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” tutupnya.

(Awaludin)