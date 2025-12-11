Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tol IKN Akan Dibuka Terbatas Mulai 20 Desember Sambut Nataru

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |23:27 WIB
Tol IKN Akan Dibuka Terbatas Mulai 20 Desember Sambut Nataru
Tol IKN (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur akan membuka Jalan Tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembukaan tol ini dilakukan untuk mengantipasi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12/2025), BBPJN Kalimantan Timur menyebutkan, tol tersebut akan dibuka perdana pada 20 Desember 2025 pukul 08.00 WITA. Namun, bersifat fungsional terbatas, yakni hanya untuk periode 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Tol akan beroperasi mulai pukul 06.00 - 18.00 WITA. Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan kecil Golongan I (Non-Bus/Non-Truk).
Kecepatan kendaraan juga dibatasi dengan maksimum 60km/jam. Selain itu, pengendara juga dilarang berhenti di sepanjang ruas jalan tol.

Diketahui, pembangunan Tol IKN terbagi menjadi beberapa seksi, di antaranya Seksi 1 Bandara Sepinggan - Tol Balsam (Balikpapan - Samarinda), Seksi 3A Segemen Karangjoang - KTT Kariangau, Seksi 3B Segmen KKT Kariangau - Sp. Tempadung.

Kemudian, Seksi 5A Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang, Seksi 4A segemen Sp. Tempadung - Outer Ring Road IKN, dan Seksi 4B Immersed Tunnel IKN Sungai Sepaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130/gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172290/jasa_marga-Wh9s_large.jpg
Jasamarga Minta Maaf karena Jalur Arteri Macet Imbas Perbaikan Gerbang Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172041/gt_dalam_kota-HXnw_large.jpg
Lagi Diperbaiki, 3 Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169937/tol-8gpQ_large.jpg
Hati-hati! Ada Pekerjaan Perbaikan Besar-besaran di Tol Sedyatmo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161657/tol_jagorawi-juOW_large.jpg
Hati-Hati, Ada Perbaikan di Jalan Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/338/3143189/jagorawi-s2t3_large.jpg
Contraflow Tol Jagorawi Arah ke Puncak Diberlakukan Kembali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement