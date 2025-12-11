Tol IKN Akan Dibuka Terbatas Mulai 20 Desember Sambut Nataru

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur akan membuka Jalan Tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembukaan tol ini dilakukan untuk mengantipasi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12/2025), BBPJN Kalimantan Timur menyebutkan, tol tersebut akan dibuka perdana pada 20 Desember 2025 pukul 08.00 WITA. Namun, bersifat fungsional terbatas, yakni hanya untuk periode 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Tol akan beroperasi mulai pukul 06.00 - 18.00 WITA. Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan kecil Golongan I (Non-Bus/Non-Truk).

Kecepatan kendaraan juga dibatasi dengan maksimum 60km/jam. Selain itu, pengendara juga dilarang berhenti di sepanjang ruas jalan tol.

Diketahui, pembangunan Tol IKN terbagi menjadi beberapa seksi, di antaranya Seksi 1 Bandara Sepinggan - Tol Balsam (Balikpapan - Samarinda), Seksi 3A Segemen Karangjoang - KTT Kariangau, Seksi 3B Segmen KKT Kariangau - Sp. Tempadung.

Kemudian, Seksi 5A Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang, Seksi 4A segemen Sp. Tempadung - Outer Ring Road IKN, dan Seksi 4B Immersed Tunnel IKN Sungai Sepaku.