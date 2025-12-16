Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Admin Gejayan Memanggil Pamer Ijazah UGM di Sidang Kasus Penghasutan Delpedro Cs

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |18:09 WIB
Admin Gejayan Memanggil Pamer Ijazah UGM di Sidang Kasus Penghasutan Delpedro Cs
Admin Gejayan Memanggil Pamer Ijazah UGM/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Admin Instagram Gejayan memanggil, Syahdan Husein memamerkan ijazah S1 dari Universitas Gajah Mada (UGM) dalam sidang pembacaan dakwaan kasus penghasutan terkait aksi demonstrasi Agustus 2025. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Momen itu terjadi saat awal persidangan ketika Ketua Majelis Hakim, Harika Nova Yeri mengonfirmasi identitas keempat terdakwa yakni Delpredo Marhaen (Direktur Eksekutif Lokataru) Muzzafar Salim (Staf Lokataru Foundation) dan Khariq Anhar (Mahasiswa Universitas Riau).

Syahdan sebelumnya sempat menyanggah identitasnya tidak sesuai. Menurutnya, dalam surat gugatan pendidikan terakhir yang tercantum hanyalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Di momen itu, Syahdan menegaskan bahwa dirinya merupakan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di UGM. Adapun pria berusia 30 tahun itu juga menegaskan sudah lulus dari UGM.

"Yang Mulia, saya izin. Di situ tertulis saya pendidikan terakhir SMA. Saya ingin membuktikan bahwa dari gugatan tersebut, saya Sarjana S1 UGM," ujar Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Syahdan mengaku membawa ijazah asli yang diterimanya dari UGM. Ijazah bersampul hard cover berwarna biru gelap itu pun langsung ditunjukkannya di hadapan hakim.

"Saya membawa ijazah aslinya Yang Mulia," ucap Syahdan.

Setelah menunjukan ke hakim, Syahdan tak lupa menunjukkan ijazahnya kepada pengunjung sidang serta pendukungnya. Di momen itu, riuh pengunjung pun kembali terdengar.

"Hidup mahasiswa! UGM nih!" teriak pendukung setelah melihat ijazah tersebut.

Momen itu kembali disela oleh Ketua Majelis Hakim. Harika meminta agar pengunjung sidang tetap tenang dan menghormati jalannya persidangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190229//delpedro_marhaen-7M18_large.jpg
Sidang Pembacaan Dakwaan Delpedro Diwarnai Mengheningkan Cipta dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181654//ketua_indonesia_police_watch_sugeng_teguh-Y2jt_large.jpg
IPW: Proses Hukum Kasus Kerusuhan Demo Belum Lengkap, Aparat Pun Harus Diperiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181641//magda_antista_ibu_delpedro_marhaen-SJbo_large.PNG
Ibu Delpedro Kecewa Anaknya Dituduh Penghasut Demo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181629//mantan_hakim_agung_gayus_lumbuun-lJAn_large.PNG
Eks Hakim Agung Beberkan Alasan Praperadilan Jarang Dikabulkan, Termasuk Kasus Delpedro Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179957//delpedro-S8nE_large.jpg
Berkas Perkara Lengkap, Delpedro Marhaen Akan Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639//viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement