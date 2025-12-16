Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Pembacaan Dakwaan Delpedro Diwarnai Mengheningkan Cipta dan Indonesia Pusaka

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |16:07 WIB
Sidang Pembacaan Dakwaan Delpedro Diwarnai Mengheningkan Cipta dan Indonesia Pusaka
Sidang Pembacaan Dakwaan Delpedro Diwarnai Mengheningkan Cipta dan Indonesia Pusaka (Okezone/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Sidang pembacaan dakwaan kasus penghasutan aksi demonstrasi dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen dan tiga terdakwa lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12). Jelang sidang tersebut, pendukung Delpedro cs pun memenuhi ruangan. 

1. Sidang Dakwaan Delpedro Cs

Selain Delpedro, tiga terdakwa lain adalah Muzzafar Salim (staf Lokataru Foundation), Syahdan Husein (admin Gejayan Memanggil) dan Khariq Anhar (mahasiswa Universitas Riau).

Pantauan di lokasi, pendukung Delpedro sudah mulai memenuhi ruang sidang Kusumaatmadja IV di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka terlihat kompak mengenakan slayer berwarna merah muda bertuliskan 'Semakin Ditekan, Semakin Melawan'.

Tak lama setelah pendukung masuk, Delpedro cs yang menjadi terdakwa pun memasuki ruang sidang. Keempat terdakwa yang juga mengenakan slayer berwarna merah muda itu langsung berteriak membacakan tulisan dalam slayer tersebut.

"Semakin ditekan, semakin melawan," ujar Delpedro cs yang kemudian disambut pendukung.

Setelahnya, Delpedro cs mengajak para pengunjung ruang sidang untuk mengheningkan cipta untuk bencana Sumatera. Mengheningkan cipta dilakukan selama satu menit.

Adapun tepat saat majelis hakim memasuki ruang sidang, Delpedro cs juga menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Hakim sempat mempersilakan lagu itu diselesaikan sebelum akhirnya membuka persidangan.

Delpedro juga sempat memberikan tiga buah bunga yang dibagikan kepada satu jaksa penuntut umum dan dua kepada hakim. Merespons hal itu, hakim hanya berterima kasih dan meminta Delpedro untuk membawa kembali bunga yang dibawanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655//polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188612//viral-gDpT_large.jpg
Polisi Tangkap Tiga Provokator saat Unjuk Rasa di Jakarta, Bom Molotov Jadi Barbuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186320//purbaya-FOTZ_large.jpeg
Masyarakat Puas dengan Pemerintah, Purbaya: Harusnya Demo Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185490//buruh_demo-Vd3R_large.jpg
Buruh Gelar Aksi di Istana dan DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Situasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184884//sidang_demo_ricuh_di_dpr-Pr9H_large.jpg
Dua Pengunjuk Rasa Didakwa Rusak Mobil Pegawai Kemendagri saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184809//dua_karyawan_ekspedisi_didakwa_rusak_fasum-IJ03_large.jpg
Dua Karyawan Ekspedisi Didakwa Rusak Fasum dan Serang Polisi saat Kerusuhan Aksi Agustus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement