Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Karyawan Ekspedisi Didakwa Rusak Fasum dan Serang Polisi saat Kerusuhan Aksi Agustus

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |17:18 WIB
Dua Karyawan Ekspedisi Didakwa Rusak Fasum dan Serang Polisi saat Kerusuhan Aksi Agustus
Dua Karyawan Ekspedisi Didakwa Rusak Fasum (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dua pegawai jasa ekspedisi didakwa merusak fasilitas umum (fasum) dan melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa besar pada akhir Agustus 2025. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Dalam surat dakwaan, kedua terdakwa Arpan Ramdani dan Muhammad Adriyan, tertarik mengikuti unjuk rasa setelah melihat konten di TikTok usai menyortir paket di gudang daerah Depok, pada 30 Agustus 2025. Saat itu, Muhammad Adriyan sempat mengajak Arpan Ramdani bergabung ke aksi di Mako Brimob Kelapa Dua, namun Arpan menolak sehingga keduanya batal berangkat.

Keesokan harinya, Adriyan kembali mengajak Arpan melalui pesan WhatsApp. Setelah dijemput, keduanya berangkat menuju Mako Brimob sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, setibanya di lokasi, aksi telah selesai dan massa telah diamankan oleh TNI. Mereka lalu menuju Gedung DPR/MPR RI.

Pada sekitar pukul 20.00 WIB, keduanya tiba di pertigaan LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di samping kompleks DPR/MPR RI. Dari sana, mereka berjalan ke arah pinggir tol dan bergabung bersama demonstran lainnya.

Menurut JPU, Arpan kemudian mengambil kayu, botol plastik bekas, daun kering, serta pembatas jalan (road barrier) oranye milik Dinas Perhubungan untuk dikumpulkan dan dibakar menggunakan bensin yang diberikan demonstran lain. Arpan juga disebut meneriakkan, “Bakar! Ayo maju! DPR si*#*”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184884//sidang_demo_ricuh_di_dpr-Pr9H_large.jpg
Dua Pengunjuk Rasa Didakwa Rusak Mobil Pegawai Kemendagri saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184847//pendemo_ricuh_resmi_didakwa-sF4S_large.jpg
Puluhan Demonstran Ricuh Didakwa Jebol Pagar DPR hingga Lempar Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184645//pkb-dAYr_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184011//demo_buruh_di_monas-kVTn_large.jpg
Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183851//demo_di_meksiko-BEv2_large.jpg
Demo Gen Z Meluas di Meksiko Buntut Pembunuhan Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538//polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement