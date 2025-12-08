Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Tiga Provokator saat Unjuk Rasa di Jakarta, Bom Molotov Jadi Barbuk!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |18:07 WIB
Polisi Tangkap Tiga Provokator saat Unjuk Rasa di Jakarta, Bom Molotov Jadi Barbuk!
Ilustrasi Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap tiga pelaku yang diduga menghasut massa untuk menimbulkan kekacauan di Jakarta pada Desember 2025. Ketiga terduga berinisial BDM, TSF, dan YM.

"Pengancaman melalui media sosial, merencanakan aksi kerusuhan di wilayah DKI serta pembuatan bom molotov," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, saat jumpa pers, Senin (8/12/2025).

Aksi provokasi itu pertama kali terdeteksi oleh patroli Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum hingga mengarah pada identifikasi dan penangkapan para tersangka.

Namun tidak hanya menghasut, ketiga pelaku diduga mempersiapkan perlengkapan untuk memicu kerusuhan, seperti bom molotov.

"Polda Metro Jaya hadir dalam upaya penegakan hukum menjaga keteraturan sosial sehingga tindakan ini dilakukan gunanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di Polda Metro Jaya,"tegas Budi.

Sementara itu, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi  Fian Yunus, menambahkan, ketiga pelaku ditangkap di lokasi berbeda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169//polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188039//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-4nMs_large.jpg
Kasus Dugaan Perzinaan Inara dan Insanul, Polisi Kirim Rekaman CCTV ke Puslabfor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384//lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187284//amunisi-Fnmc_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi Ilegal di Kontrakan Jakbar, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187246//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-6fJ7_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi dan Belasan Magazine dari Kontrakan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956//sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement