Polisi Tangkap Tiga Provokator saat Unjuk Rasa di Jakarta, Bom Molotov Jadi Barbuk!

JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap tiga pelaku yang diduga menghasut massa untuk menimbulkan kekacauan di Jakarta pada Desember 2025. Ketiga terduga berinisial BDM, TSF, dan YM.

"Pengancaman melalui media sosial, merencanakan aksi kerusuhan di wilayah DKI serta pembuatan bom molotov," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, saat jumpa pers, Senin (8/12/2025).

Aksi provokasi itu pertama kali terdeteksi oleh patroli Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum hingga mengarah pada identifikasi dan penangkapan para tersangka.

Namun tidak hanya menghasut, ketiga pelaku diduga mempersiapkan perlengkapan untuk memicu kerusuhan, seperti bom molotov.

"Polda Metro Jaya hadir dalam upaya penegakan hukum menjaga keteraturan sosial sehingga tindakan ini dilakukan gunanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di Polda Metro Jaya,"tegas Budi.

Sementara itu, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Fian Yunus, menambahkan, ketiga pelaku ditangkap di lokasi berbeda.