HOME NEWS NASIONAL

Kisah Ulama Kharismatik Kiai As’ad dan Pembangunan Bandara di Situbondo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:15 WIB
Kisah Ulama Kharismatik Kiai As’ad dan Pembangunan Bandara di Situbondo
Doa bersama pembangunan Bandara KASA Situbondo
A
A
A

SITUBONDO - Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, KHR. Ach. Azaim Ibrahimy, mengenang dawuh almarhum KHR. As’ad Syamsul Arifin saat pembangunan Bandara KHR As’ad Syamsul Arifin (KASA) di kawasan Banongan, Desa Wringin, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

Kiai Azaim menuturkan, bahwa kisah tersebut ia dengar dari warga Sukorejo beberapa tahun silam. Menurut penuturan warga, Kiai As’ad pernah menyampaikan bahwa suatu saat akan berdiri bandara di wilayah tersebut, bahkan menjadi titik keberangkatan ibadah haji.

“Kami yang mendengar cerita itu dulu setengah percaya dan setengah tidak percaya, karena sulit membayangkan pada masa itu,” ujar Kiai Azaim saat doa bersama pembangunan Bandara KASA, Selasa (16/12/2025).

“Tidak terbayang akhirnya bandara ini disepakati, tidak hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana transportasi umum,” lanjutnya.

Kiai Azaim berharap seluruh cita-cita, doa, dan harapan masyarakat Situbondo terkait pembangunan Bandara KASA senantiasa berada dalam ridha Allah Ta’ala.

Kiai Azaim  juga mendoakan agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar hingga tuntas tanpa hambatan. Ia pun mengajak seluruh hadirin untuk bermunajat dan berdzikir bersama.

“Mari kita membaca wirid dan berdzikir, memohon kemudahan serta kelancaran pembangunan Bandara KASA,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan, bahwa pembangunan Bandara KHR As’ad Syamsul Arifin tidak hanya ditujukan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, tetapi juga dirancang secara multifungsi agar memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Bandara ini kami dorong agar ke depan tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk penerbangan kemanusiaan, kebencanaan, hingga penerbangan sipil,"ujarnya.

 

