HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah SD Tewas Tertabrak Kereta di Cakung Jaktim 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |11:40 WIB
Bocah SD Tewas Tertabrak Kereta di Cakung Jaktim 
Bocah SD Tewas Tertabrak Kereta di Cakung Jaktim (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia setelah tertabrak kereta di kawasan Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (16/12/2025) siang.

1. Bocah Tertabrak Kereta

“Benar, korban 10 tahun, masih SD (Sekolah Dasar),” kata Kapolsek Cakung, Kompol Widodo Saputro, dikutip Rabu (17/12/2025).

Widodo menjelaskan, dari keterangan masinis, sebelum kejadian korban terlihat sedang bermain di sekitar rel kereta api seorang diri.

"Dari keterangan masinis main ke rel (korban). Dia ngelihat main ke rel sendirian," ujarnya.

Widodo menambahkan, setelah kejadian masinis langsung melaporkan peristiwa itu ke pihak stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi.

Halaman:
1 2
      
