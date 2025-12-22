Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Sugiono: Kamboja–Thailand Akan Temukan Jalan Damai

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |18:08 WIB
Menlu Sugiono: Kamboja–Thailand Akan Temukan Jalan Damai
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono.
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menghadiri Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai situasi antara Kamboja dan Thailand di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/12/2025). Pertemuan diselenggarakan untuk membahas kondisi terkini di perbatasan Kamboja–Thailand yang menjadi perhatian bersama sejak eskalasi pada 8 Desember 2025.

Pertemuan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia selaku Ketua ASEAN dan dihadiri oleh seluruh Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN, kecuali Myanmar yang diwakili oleh Permanent Secretary Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan non-politis, serta Vietnam yang diwakili pada tingkat pejabat tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengapresiasi peran Malaysia sebagai Ketua ASEAN dan mendorong agar seluruh pihak menahan diri, menghentikan aksi militer, serta segera kembali ke dialog dan diplomasi sesuai Piagam ASEAN dan semangat persatuan ASEAN.

Jatuhnya korban jiwa, luka-luka, serta pengungsian warga sipil di kedua sisi perbatasan merupakan persoalan kemanusiaan yang serius dan harus segera ditangani.

 

Halaman:
1 2 3
      
