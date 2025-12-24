Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun Hasil Penyelamatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |15:19 WIB
Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun Hasil Penyelamatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan
Ini penampakan uang Rp6,6 triliun yang diserahkan Satgas PKH kepada negara. (Foto: IMG)
A
A
A

JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyerahkan uang sebesar Rp6,6 triliun kepada pemerintah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025). Uang tersebut merupakan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas PKH.

Menurut pantauan iNews Media Group di lokasi, tumpukan uang pecahan Rp100 ribu terlihat memenuhi lobi Gedung Bundar Kejagung. Uang yang dikemas dalam plastik itu disusun setinggi lebih dari satu meter dan membentuk lorong dari lobi hingga ke dalam Gedung Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung.

Uang tersebut sebelumnya diturunkan dari mobil boks dan dibawa menggunakan troli oleh anggota TNI. Proses penyusunan dilakukan langsung di lobi gedung, bahkan petugas terlihat harus menaiki dan berjalan di atas tumpukan uang untuk merapikannya. Demi keamanan, area sekitar lokasi disterilisasi oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Berdasarkan undangan yang diterima, seremonial penyerahan uang ini digelar pukul 15.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir di lokasi.

Presiden Prabowo akan ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit juga dijadwalkan hadir.
 

(Rahman Asmardika)

      
