Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |20:32 WIB
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, yakni SRJ pada Rabu (24/12/2025). Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik berupa flashdisk.

1. Geledah Penyuap Bupati Bekasi

"Terkait tersangka saudara SRJ, hari ini juga dilakukan penggeledahan di rumahnya dan penyidik mengamankan beberapa barang bukti dalam bentuk dokumen dan juga barang bukti elektronik dalam bentuk flashdisk," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di kantornya, Rabu (24/12/2025).

Budi memastikan, pihaknya akan membongkar isi flashdisk tersebut untuk menelisik isi dokumen yang tersimpan. Ia menyebut, barang bukti yang disita akan dikonfirmasi pada SRJ.

"Nah dalam konstruksi perkaranya, tentu KPK juga akan menelisik ya, apakah saudara SRJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus atau pada periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya," katanya.

"Tentu itu juga menjadi materi tambahan bagi penyidik untuk kemudian nanti melakukan pendalaman. Karena sebagaimana kita pahami, setiap kegiatan tangkap tangan KPK itu menjadi celah bagi KPK untuk kemudian masuk mendalami lebih jauh lagi dan lebih luas lagi bagaimana para pihak ini melakukan modus-modus dugaan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyita mobil mewah Toyota Land Cruiser dari rumah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Penyitaan dilakukan setelah tim lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di rumah Ade Kuswara pada, Selasa (23/12/2025). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191719//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-VePG_large.jpg
KPK Izinkan 12 Tahanan Ikuti Ibadah Natal di Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191643//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-3amT_large.jpg
KPK Geledah Rumah dan Kantor Kajari HSU Terkait Kasus Pemerasan, Sita Barang Bukti dan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191511//kasi_datun_kejari_hsu_taruna_fariadi-wCrf_large.jpg
Isi Garasi Kasi Datun Kejari HSU yang Kabur dan Tabrak Petugas KPK saat OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191500//gedung_kpk-NbLT_large.jpg
Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement