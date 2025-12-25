Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Natal MNC Group 2025, Hary Tanoe: Kehadiran Tuhan Mengubah Hidup Secara Nyata

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |16:54 WIB
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, berbagi kesaksian dalam ibadah sekaligus perayaan Natal MNC Group tahun 2025. Hary Tanoe menyebut, melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan hasil yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

“Saya ingin memberikan kesaksian bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita dapat memberikan suatu hasil yang tidak pernah kita bayangkan,” ujar Hary Tanoe dalam sambutannya pada acara MNC Group Christmas Celebration 2025.

Hary Tanoe juga membagikan mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Salah satu mukjizat tersebut, menurutnya, adalah kehadiran anak laki-lakinya, Warren Haryputra Tanoesoedibjo.

“Pada saat itu kami memiliki empat anak perempuan, Bu Angela, Bu Valencia, Bu Jessica, dan yang terakhir Bu Clarissa. Akhirnya kami sepakat untuk percaya dan berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberikan anak laki-laki,” ujar Hary.

Hary Tanoe dan istrinya, Liliana Tanoesoedibjo, kemudian memutuskan berangkat ke Bethlehem, Israel, pada tahun 2000. Di tempat tersebut, keduanya berziarah sekaligus menyampaikan doa dan harapan mereka kepada Tuhan.

“Kami berdua sangat percaya. Kami berdoa bersama-sama, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kehadiran anak laki-laki. Kami tumpang tangan dan dengan iman kami berdoa,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
