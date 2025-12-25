Momen Libur Nataru Bawa Berkah bagi Porter Pasar Senen

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen menjadi salah satu stasiun tersibuk di Jakarta pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Momen ini membawa berkah tersendiri bagi para porter pengangkut barang penumpang kereta.

Korlap Porter Stasiun Pasar Senen, Khamid, bersyukur karena mendapatkan berkah dari momen Nataru. Ia mengaku, dalam sehari para porter bisa mengangkut barang penumpang hingga 10 kali dari yang biasanya hanya lima tarikan.

"Alhamdulillah di Nataru ini ada pelonjakan tidak seperti di hari-hari biasa. Kalau di hari biasa ya umpamanya dapat 5 atau 6 (tarikan), sekarang bisa 10," kata Khamid kepada Okezone di Stasiun Pasar Senen, Kamis (25/12/2025).

Ia menjelaskan, biasanya pelonjakan omzet ini akan terus berlangsung hingga libur anak sekolah berakhir. Sebagian aktivitas belajar mengajar akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.

"Biasanya (peningkatan) sampai anak sekolah masuk. Libur sekolah masuk, itu masih ada lonjakan," ucapnya.

Namun, Khamid menyampaikan kalau libur Nataru kali ini tidak seramai seperti tahun lalu.

"Kalau lonjakan sih kayaknya lebih ramai tahun kemarin ya. Sekitar 20 persen lah (turunnya dibanding tahun lalu)," ujar Khamid.