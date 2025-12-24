Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mudik Nataru, 4 Ribu Orang Berangkat via Terminal Kampung Rambutan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |17:44 WIB
JAKARTA - Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, menyebutkan sejak tanggal 18 hingga 23 Desember 2025, tercatat 4 ribu lebih warga pulang ke kampung halamannya pada momen Nataru dari terminal tersebut.

1. Mudik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

"Jumlah bus berangkat sejak tanggal 18-23 Desember 2025, ada sebanyak 487 bus, penumpang sebanyak 4.504," ujarnya saat dihubungi, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, jumlah penumpang yang pulang ke daerah masing-masing per harinya bisa mencapai 700 hingga 900 orang. Sementara jumlah bus rata-rata 80-90 unit. Misalnya pada 23 Desember 2025, ada sebanyak 96 bus dengan 800 penumpang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan.

"Sedangkan untuk tanggal 24 Desember 2025 ini hingga pukul 11.00 WIB siang tercatat ada sebanyak 11 bus berangkat dengan jumlah penumpang sebanyak 92 orang untuk AKAP. Jumlah tersebut akan meningkat berdasarkan data sampai malam nanti," katanya.

Dia menambahkan, tujuan favorit penumpang paling banyak ke arah Sumatera dan Jawa. Selain itu, dibandingkan hari-hari biasa, jumlah tersebut meningkat. 

 

