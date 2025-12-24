Operasi Lilin 2025, Polisi Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan pelayanan di wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menggelar operasi lilin 2025 terkait Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing melakukan pengawasan dan pengecekan pos terpadu terminal penumpang dan pos pengamanan. Pihaknya memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pengamanan Nataru.

Martuasah menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah memastikan seluruh personel siap melaksanakan tugas pengamanan sesuai prosedur.

"Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana prasarana, serta kedisiplinan anggota agar pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2025 berjalan optimal dan humanis,” kata Martuasah di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Martusah menekankan terkait kehadiran dan kedisiplinan anggota di pos operasi. Dia mengecek kelengkapan sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian.

Menjamin pelaksanaan tugas sesuai SOP dengan mengedepankan pelayanan humanis. Menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

"Berdasarkan hasil pengecekan, seluruh pos terpadu pos pengamanan dan pos pelayanan dinyatakan siap operasional," ujarnya.

Martuasah juga memberikan beberapa penekanan kepada seluruh personel. Yakni, personel tidak diperkenankan meninggalkan pos tanpa izin atasan.