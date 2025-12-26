KAI: 46 Ribu Penumpang Sudah Keluar Jakarta hingga Jumat Sore

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 46 ribu penumpang telah meninggalkan wilayah Jakarta pada Jumat (26/12/2025). Angka tersebut merupakan data sementara yang dimutakhirkan hingga pukul 15.00 WIB dan masih bersifat dinamis.

"Sebanyak 46.846 pelanggan kereta api telah meninggalkan Jakarta," kata Manager Humas Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi keberangkatan penumpang dari dua stasiun di Jakarta dan satu stasiun di Bekasi. Dari Stasiun Pasar Senen, jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 15.695 orang.

Kemudian, dari Stasiun Gambir sebanyak 13.068 penumpang. Sementara itu, penumpang yang berangkat dari Stasiun Bekasi tercatat sebanyak 6.146 orang.

Franoto menambahkan, jumlah tiket kereta api yang telah terjual selama periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 telah mencapai 668.529 tiket.

(Awaludin)