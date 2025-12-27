Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Tahun Baru 2026, Polisi Perketat Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |22:53 WIB
Polisi Perketat Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok (foto: dok ist)
JAKARTA – Polisi memperketat pengamanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, guna memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru 2026.

Pengetatan pengamanan dilakukan dengan memaksimalkan pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2025 melalui pengoperasian Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, Pos Terpadu, serta Posko Operasi.

Pengecekan dilakukan di sejumlah titik strategis, di antaranya Pos Pengamanan NPCT 1, Pos Pengamanan Pos 9, dan Pos Pengamanan Pasar Ikan Modern (PIM); Pos Pelayanan Dermaga Dishub Kaliadem; Pos Terpadu Terminal Penumpang Pelni; serta Posko Operasi Lilin Jaya 2025 Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing menegaskan, bahwa pengecekan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami memastikan seluruh pos pengamanan dan pelayanan siap operasional, baik dari sisi personel, sarana prasarana, maupun dukungan logistik. Operasi Lilin Jaya 2025 bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna jasa pelabuhan dan transportasi laut,” kata Martuasah, Sabtu (27/12/2025).

 

