Kapolda Metro Pastikan Penebalan Keamanan di Tempat Wisata Selama Libur Nataru

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri memastikan, pihaknya akan melakukan penebalan pengamanan di sejumlah tempat wisata di Jakarta selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pengamanan difokuskan pada lokasi wisata yang diprediksi padat pengunjung, seperti Taman Margasatwa Ragunan, Ancol, hingga Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Penebalan pengamanan ini sampai tanggal 2 Januari 2026, karena pada masa liburan ini objek wisata seperti Taman Margasatwa Ragunan, Ancol, dan Taman Mini pasti akan dipadati pengunjung," ujar Asep kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, pengamanan di tempat wisata dan pusat keramaian dilakukan oleh Polri bersama jajaran TNI serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pengamanan juga diterapkan di jalur mudik dan arus balik.

"Saat ini kita tebalkan pengamanan di tempat wisata. Nanti pada saat arus balik, pengamanan akan difokuskan di jalur mudik. Kita fleksibel melihat dinamika yang berkembang sesuai kebutuhan penempatan personel," tuturnya.

Asep menambahkan, dirinya akan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di Jakarta untuk memastikan situasi keamanan sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti yang dilakukannya saat meninjau Taman Margasatwa Ragunan pada Sabtu siang.

"Kita berinteraksi supaya ada kedekatan. Saya juga ingin tahu dari mana saja pengunjung datang. Ternyata ada dari Jawa Barat, Lampung, dan daerah lainnya. Ada juga yang baru pertama kali berkunjung ke sini. Perlu pendekatan agar masyarakat tidak ragu dan segera meminta bantuan kepolisian bila mengalami kendala," paparnya.