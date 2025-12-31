BRIN Siapkan Kapal Baru untuk Dorong Riset Kemaritiman

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan kapal riset baru untuk memperkuat riset di bidang kemaritiman.

1. Kapal Riset Baru

Hal itu diungkapkan Kepala BRIN, Arif Satria, saat kunjungan ke kapal riset Barunajaya di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, sebagai bagian dari evaluasi fasilitas riset kemaritiman BRIN menjelang akhir 2025.

Arif Satria menjelaskan, Kapal Barunajaya yang selama ini digunakan untuk riset di laut tersebut saat ini sebagian memerlukan perbaikan untuk dapat kembali dioptimalkan pemanfaatannya. Kapal ini dirancang khusus untuk melakukan penelitian dan survei kelautan, seperti survei oseanografi fisik dan kimia laut, studi arus dan lingkungan laut utama, penelitian sumber daya hayati, dan lainnya.

“Ini kapal yang memang digunakan untuk riset di laut. Namun, saat ini sebagian kondisinya perlu perbaikan. Karena itu, kami sudah mengambil langkah-langkah untuk memfungsikan kembali pemanfaatan kapal Barunajaya,” ujar Arif, Rabu (31/12/2025).

Selain melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kapal yang ada, Arif mengatakan, BRIN mulai mempersiapkan pengadaan kapal-kapal riset baru. Hal ini guna memperkuat dukungan terhadap visi Indonesia sebagai bangsa maritim yang memiliki kapasitas riset kemaritiman yang kuat.

“Kami sekarang sedang mempersiapkan untuk mendatangkan kapal-kapal baru agar dapat mendukung visi Indonesia menjadi bangsa maritim dengan kemampuan riset di bidang kemaritiman,” kata Arif.