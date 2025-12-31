Ribuan Prajurit TNI Disiagakan Amankan Malam Tahun Baru di Jakarta

JAKARTA – Sekitar 5.000 personel TNI dari matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara disiagakan untuk mengamankan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Jakarta. Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan.

Apel dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya/Jayakarta Brigjen TNI Zulhadrie dan diikuti oleh kurang lebih 5.000 personel TNI. Kegiatan berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).

Zulhadrie menyampaikan, pasukan telah ditempatkan di sejumlah titik strategis di Jakarta yang menjadi objek pengamanan saat malam pergantian tahun.

"Apel ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk kesiapsiagaan, dalam mengantisipasi potensi kerawanan dan ancaman keamanan," kata Zulhadrie.