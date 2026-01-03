Prajurit TNI Tewas Diduga Dianiaya Senior, Terduga Pelaku Ditahan di Pom Timika

ASAHAN – Prajurit Satu (Pratu) Farkhan Sauqi Marpaung, prajurit TNI AD yang meninggal dunia saat bertugas dalam pengamanan perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini, dimakamkan secara militer di pemakaman umum Desa Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu (3/1/2026).

Almarhum diduga meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh seniornya saat menjalankan tugas di wilayah perbatasan. Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan diselimuti suasana duka mendalam.

Jenazah Pratu Farkhan diserahkan kepada keluarga dari Masjid Nur Sa’adah sebelum dimakamkan dengan upacara militer. Tangis keluarga pecah mengiringi kepergian almarhum yang wafat di usia muda saat mengemban tugas negara.

Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 25/Siwah, Kolonel Infanteri Dimar Bahtera, selaku komandan yang membawahi Yonif 113/Jaya Sakti.