Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prajurit TNI Tewas Diduga Dianiaya Senior, Terduga Pelaku Ditahan di Pom Timika

Ulil Amri , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |22:41 WIB
Prajurit TNI Tewas Diduga Dianiaya Senior, Terduga Pelaku Ditahan di Pom Timika
Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 25/Siwah Kolonel Infanteri Dimar Bahtera (foto: dok ist)
A
A
A

ASAHAN – Prajurit Satu (Pratu) Farkhan Sauqi Marpaung, prajurit TNI AD yang meninggal dunia saat bertugas dalam pengamanan perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini, dimakamkan secara militer di pemakaman umum Desa Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu (3/1/2026).

Almarhum diduga meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh seniornya saat menjalankan tugas di wilayah perbatasan. Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan diselimuti suasana duka mendalam.

Jenazah Pratu Farkhan diserahkan kepada keluarga dari Masjid Nur Sa’adah sebelum dimakamkan dengan upacara militer. Tangis keluarga pecah mengiringi kepergian almarhum yang wafat di usia muda saat mengemban tugas negara.

Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 25/Siwah, Kolonel Infanteri Dimar Bahtera, selaku komandan yang membawahi Yonif 113/Jaya Sakti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598//widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192389//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-L0Ri_large.jpg
Soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Ini Respons Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192157//prajurit_tni-jKWp_large.jpg
TNI hingga BNPT Paling Difavoritkan Anak Muda, Pengamat Ungkap Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188268//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3JXh_large.jpg
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188154//satgas_terpadu_gagalkan_penyelundupan_bahan_mineral-4qLr_large.jpg
Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement