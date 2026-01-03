Usai Libur Tahun Baru, 99% ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Kantor

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), mencapai 99,07% pada hari pertama kerja tahun 2026, Jumat (2/1/2026).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Premi Lasari, menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh melalui Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (e-Absensi).

“Dari total 68.485 pegawai, sebanyak 67.855 orang atau 99,07 persen tercatat hadir, sementara 599 orang atau 0,87 persen tidak hadir dengan keterangan,” ujar Premi, Jumat (2/1/2026).

Premi menjelaskan, BKD DKI Jakarta telah melakukan pemantauan kehadiran pegawai sejak Rabu, 31 Desember 2025, guna memastikan seluruh ASN hadir sesuai ketentuan dan pelaksanaan tugas kedinasan tetap berjalan.