Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Libur Tahun Baru, 99% ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Kantor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |00:05 WIB
Usai Libur Tahun Baru, 99% ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Kantor
ASN Pemprov DKI Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), mencapai 99,07% pada hari pertama kerja tahun 2026, Jumat (2/1/2026).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Premi Lasari, menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh melalui Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (e-Absensi).

“Dari total 68.485 pegawai, sebanyak 67.855 orang atau 99,07 persen tercatat hadir, sementara 599 orang atau 0,87 persen tidak hadir dengan keterangan,” ujar Premi, Jumat (2/1/2026).

Premi menjelaskan, BKD DKI Jakarta telah melakukan pemantauan kehadiran pegawai sejak Rabu, 31 Desember 2025, guna memastikan seluruh ASN hadir sesuai ketentuan dan pelaksanaan tugas kedinasan tetap berjalan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193265//tol_jakarta_cikampek-AMLS_large.jpg
Libur Tahun Baru Usai, 155 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193238//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-QmjS_large.png
Operasi Lilin Ditutup, Polri Siaga Arus Balik hingga 5 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193145//arus_balik_libur_nataru_di_stasiun_pasar_senen-l94G_large.jpg
Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193107//menhub_soal_arus_balik_nataru-gTFD_large.jpg
Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/25/3193033//tanggal-mGYc_large.jpg
Tanggal Merah, Cuti Bersama 2026 dan Long Weekend, Yuk Catat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193047//bki-twub_large.jpg
BKI Cek Kelaiklautan Kapal Jelang Lonjakan Arus Balik Libur Nataru 2025-2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement