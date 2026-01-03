Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik, Masih Banyak Penumpang Berangkat dari Stasiun Pasar Senen

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |14:31 WIB
JAKARTA - Stasiun Pasar Senen, Jakarta, terlihat dipadati penumpang pada Sabtu (3/1/2026). Terlihat, lobi stasiun penuh dengan hilir mudik penumpang. Meski memasuki akhir libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah keberangkatan di Pasar Senen masih terbilang tinggi. 

1. Arus Balik di Stasiun Pasar Senen

Berdasarkan pantuan di lokasi pada pukul 12.05 WIB, sejumlah penumpang mengantre di jalur keberangkatan. Terlihat di papan jadwal, terdapat keberangkatan tiga kereta dari pukul 12.10-13.15 tujuan Ketapang, Blitar, dan Kutoarjo. 

"Yang berangkat (dari Stasiun Pasar Senen) 13.900 penumpang," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, kepada wartawan di lokasi. 

Ia mengungkapkan, angka kedatangan atau arus balik berada di angka 15.300 lebih penumpang. 

Sementara itu, Stasiun Gambir juga terlihat ramai oleh penumpang. Terlihat beberapa porter menawarkan jasa mereka untuk mengantar penumpang menuju peronnya masing-masing. 

"Untuk Gambir ini yang kedatangan sekitar 14 ribu lebih penumpang dan yang naik 8.700 penumpang," ujarnya. 

 

