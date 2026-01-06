Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Dilarikan ke RS Setelah Terjatuh di Rumah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:28 WIB
KUALA LUMPUR – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dilarikan ke rumah sakit pada Selasa (6/1/2025) setelah terjatuh di kediamannya. 

Mahathir, yang telah berusia 100 tahun, mengalami masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir dan sebelumnya dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah perayaan ulang tahunnya yang ke-100 pada bulan Juli.

Ajudannya mengatakan pada Selasa bahwa Mahathir dibawa ke Institut Jantung Nasional untuk “observasi” setelah terjatuh di rumah.

“Dia sadar. Saya tidak tahu apakah dia akan dirawat inap atau tidak untuk saat ini. Itu masih terlalu dini untuk dikatakan,” kata Sufi Yusoff kepada AFP.

“Dia jatuh saat berpindah dari satu bagian balkon ke ruang tamu,” tambah Sufi, menolak menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi Mahathir.

Mantan perdana menteri tersebut sebelumnya pernah menjalani operasi bypass untuk masalah jantung.

 

