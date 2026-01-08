Bersurat ke Polri, Forum Hakim Ad Hoc Bakal Demo di Istana

JAKARTA – Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia melayangkan surat pemberitahuan kepada Polri, terkait rencana aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 22–23 Januari 2026. Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Rencana unjuk rasa tersebut akan digelar di depan Istana Merdeka agar para Hakim Ad Hoc seluruh Indonesia dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara langsung di hadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Juru Bicara FSHA Indonesia, Ade Darusalam, kepada awak media, Kamis (8/1/2026).

Menurut Ade, aksi ini dilatarbelakangi rasa kekecewaan mendalam para Hakim Ad Hoc yang selama ini merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka.

“Dengan adanya kenaikan kesejahteraan Hakim Karier yang sangat jomplang dibandingkan Hakim Ad Hoc. Padahal, selama ini Hakim Ad Hoc hanya memiliki satu sumber penghasilan berupa tunjangan uang kehormatan. Hakim Ad Hoc tidak memiliki gaji pokok, tunjangan pajak, maupun tunjangan lain sebagaimana Hakim Karier. Hal ini tentunya semakin mempertebal nuansa diskriminatif yang dialami Hakim Ad Hoc,” ujarnya.\