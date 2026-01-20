Kandidat Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono Mundur dari Partai Gerindra

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Seiring pencalonan tersebut, Thomas disebut telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra.

1. Mundur dari Gerindra

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pengunduran diri Thomas dari partai politik tempatnya bernaung.

“Ya, sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga membantah isu adanya skenario tukar guling jabatan antara Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI, Juda Agung. Isu yang beredar menyebutkan Juda Agung akan mundur dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI dan kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas.

“Kok tukar guling,” katanya.