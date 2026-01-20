JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Seiring pencalonan tersebut, Thomas disebut telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pengunduran diri Thomas dari partai politik tempatnya bernaung.
“Ya, sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga membantah isu adanya skenario tukar guling jabatan antara Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI, Juda Agung. Isu yang beredar menyebutkan Juda Agung akan mundur dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI dan kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas.
“Kok tukar guling,” katanya.