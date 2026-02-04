Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Canda Arief Hidayat ke Anwar Usman: Orangtua yang Sudah Tak Berguna di MK karena Segera Pensiun

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:39 WIB
Canda Arief Hidayat ke Anwar Usman: Orangtua yang Sudah Tak Berguna di MK karena Segera Pensiun
Canda Arief Hidayat ke Anwar Usman: Orangtua yang Sudah Tak Berguna di MK karena Segera Pensiun (Felldy Utama)
JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyapa secara khusus hakim MK Anwar Usman dalam sambutannya di acara wisuda purnabakti yang digelar di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Awalnya, dalam sambutannya Arief menyapa satu per satu para hakim MK. Sapaannya dimulai dari Ketua MK, Suhartoyo. Namun, ia menempatkan sapaan terhadap hakim Anwar Usman paling belakang.

"Yang terakhir sahabat saya yang paling lama, saya sebut terakhir soalnya ini orang-orang tua yang sudah tidak berguna lagi di Mahkamah untuk segera memasuki usia pensiun," kata Arief sambil tertawa.

Arief mengaku sengaja menyapa hakim Anwar Usman paling terakhir. Ia mengatakan, banyak kesan yang dirasakan bersama adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Kesan yang paling diingat ketika Anwar Usman pernah meminta dirinya untuk menjadi Ketua MK. Padahal, kata dia, kala itu dirinya tidak bercita-cita menjadi pimpinan.

"Waktu itu Prof Anwar dan Prof Harjono yang datang ke ruang saya, 'Prof Arief supaya mau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi'. Berkali-kali beliau datang, akhirnya saya ya karena ini amanah dari Pak Harjono itu guru saya waktu S2 di Unair, kemudian juga ustad dari Bima yang mendorong, akhirnya saya bersedia untuk jadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
