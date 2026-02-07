KPAI Bongkar Bahaya Child Grooming, Kasus Guru di Sukabumi Disebut Fenomena Gunung Es

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menyoroti viralnya video kedekatan seorang oknum guru dengan siswinya di salah satu SD Negeri di Kabupaten Sukabumi.

Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar candaan atau keisengan, melainkan fenomena gunung es dari praktik child grooming yang kian marak di Indonesia.

Menurut Jasra, di balik konten yang tampak sepele, terdapat pola kejahatan yang sistematis dan manipulatif dengan memanfaatkan kerentanan anak serta keluarganya.

"KPAI memandang kasus ini sebagai pintu masuk untuk membongkar praktik child grooming yang kian canggih dan manipulatif. Saya kira kita perlu bersikap tegas terhadap fenomena child grooming," ujar Jasra, Sabtu (7/2/2026).

Ia mengingatkan, bahwa pelaku grooming tidak bekerja secara sembarangan. Mereka kerap melakukan riset terhadap calon korban, baik melalui media sosial maupun pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi maupun psikologis.

“Pelaku masuk bak pahlawan. Mulai dari membantu biaya sekolah, melunasi utang keluarga, menjanjikan prestasi, hingga menawarkan pekerjaan. Ada juga yang memanfaatkan konflik anak dengan keluarga atau ketiadaan figur orang tua. Tujuannya menciptakan ketergantungan dan hutang budi,” jelasnya.