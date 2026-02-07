Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPAI Bongkar Bahaya Child Grooming, Kasus Guru di Sukabumi Disebut Fenomena Gunung Es

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |23:17 WIB
KPAI Bongkar Bahaya Child Grooming, Kasus Guru di Sukabumi Disebut Fenomena Gunung Es
Bahaya Child Grooming (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menyoroti viralnya video kedekatan seorang oknum guru dengan siswinya di salah satu SD Negeri di Kabupaten Sukabumi. 

Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar candaan atau keisengan, melainkan fenomena gunung es dari praktik child grooming yang kian marak di Indonesia.

Menurut Jasra, di balik konten yang tampak sepele, terdapat pola kejahatan yang sistematis dan manipulatif dengan memanfaatkan kerentanan anak serta keluarganya.

"KPAI memandang kasus ini sebagai pintu masuk untuk membongkar praktik child grooming yang kian canggih dan manipulatif. Saya kira kita perlu bersikap tegas terhadap fenomena child grooming," ujar Jasra, Sabtu (7/2/2026).

Ia mengingatkan, bahwa pelaku grooming tidak bekerja secara sembarangan. Mereka kerap melakukan riset terhadap calon korban, baik melalui media sosial maupun pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi maupun psikologis.

“Pelaku masuk bak pahlawan. Mulai dari membantu biaya sekolah, melunasi utang keluarga, menjanjikan prestasi, hingga menawarkan pekerjaan. Ada juga yang memanfaatkan konflik anak dengan keluarga atau ketiadaan figur orang tua. Tujuannya menciptakan ketergantungan dan hutang budi,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199215//wakil_ketua_komnas_ham_bidang_eksternal_putu_elvina-9X5Y_large.jpg
Komnas HAM Ungkap Banyak Korban Child Grooming Trauma hingga Coba Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/612/3198555//child_grooming-Xh92_large.jpg
1.776 Korban Child Grooming Mengadu ke LPSK Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/612/3198545//kekerasan_seksual-KTLi_large.jpg
LPSK: Child Grooming Masuk Klasifikasi Tindak Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/612/3197700//aurelie_moeremans-DSC8_large.jpg
Aurelie Moeremans Minta Publik Berhenti Menebak Tokoh di Broken Strings: Belum Tentu Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197277//child_grooming-RKXN_large.jpg
Senyapnya Praktik Child Grooming Tapi Fatal dan Traumatis bagi si Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/629/3196704//manohara-yX0l_large.jpg
Profil dan Biodata Manohara Odelia Pinot, yang Diterpa Isu child grooming dan KDRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement