Viral! Pria Bertopeng Bongkar "Mata Kucing" di Underpass Cawang, Polisi Buru Pelaku

JAKARTA – Aksi seorang pria bertopeng yang membongkar ‘mata kucing’ atau road stud di kawasan underpass Cawang, Jakarta Timur, viral di media sosial. Polisi kini turun tangan menyelidiki kejadian yang terjadi pada terjadi pada Selasa 10 Februari 2026 dini hari.

Dalam video yang beredar, terlihat pria tersebut datang dengan membawa alat khusus. Tanpa ragu, ia mulai mengetuk dan mencungkil satu per satu mata kucing yang terpasang di badan jalan. Beberapa road stud berhasil dilepas, sementara kendaraan tetap melintas di sekitar lokasi.

Kapolsek Makasar, Kompol Sumardi, membenarkan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut. Polisi saat ini masih memburu pelaku sekaligus melakukan inventarisasi terhadap fasilitas jalan yang hilang.

"Sudah, lagi pendalaman, lagi nyari pelakunya," ujar Sumardi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).