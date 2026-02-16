Menko PM Sebut 106 Ribu BPJS PBI Penderita Katastropik Sudah Aktif Lagi

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyampaikan, sebanyak 106 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit katastropik telah kembali aktif.

"Insyaallah yang mengalami gangguan kesehatan katastropik, sekitar 106 ribuan orang sudah aktif lagi,” ujar Cak Imin usai rapat bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2026).

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah peserta BPJS PBI yang status kepesertaannya dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut dilakukan karena sebagian peserta dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

“Masih ada yang dinonaktifkan. Ini perlu dijelaskan bahwa penonaktifan dilakukan karena ada yang sudah tidak berhak menerima bantuan, sebab kondisi ekonominya sudah membaik,” jelasnya.