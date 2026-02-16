Mensos: 40 Ribu Peserta BPJS PBI Sudah Ajukan Reaktivasi

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut lebih dari 40 ribu peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), telah mengajukan reaktivasi setelah sebelumnya dinonaktifkan kepesertaannya.

“Per hari ini ada 40 ribu lebih yang sudah reaktivasi dari 11 juta (peserta yang dinonaktifkan) itu,” kata Gus Ipul usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko PM Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, dari lebih 40.000 peserta yang melakukan reaktivasi, sekitar 2.000 peserta telah beralih ke skema pembayaran mandiri karena merasa sudah mampu membayar iuran secara mandiri.

“Dari 11 juta itu sudah ada 40 ribu lebih yang melakukan reaktivasi. Dua ribu di antaranya beralih ke mandiri,” ujarnya.

Meski demikian, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tetap akan melakukan ground check atau pengecekan lapangan terhadap 11 juta peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan.

“Tetap kita lakukan ground check untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat mandiri atau nanti beralih ke PBI lagi. Jadi itu semua terus kita lakukan setiap satu bulan. Mudah-mudahan ini makin membuat data kita akurat,” pungkasnya.

(Awaludin)