Menko PM Klaim Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Capai 52% Penduduk

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, kini mencapai 52% dari total penduduk Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2026).

"Sampai hari ini, jumlah penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan sudah 52 persen dari seluruh penduduk kita. Angkanya sekitar 152 juta orang. Pemerintah Pusat hampir 100 juta, sedangkan Pemerintah Daerah melalui PBI Daerah sekitar 50 juta," ujar Cak Imin.

Ia menegaskan, pemerintah akan memastikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan optimal dan seluruh peserta, khususnya penerima bantuan iuran, tetap mendapatkan layanan yang baik.

"Terkhusus kepada masyarakat yang menerima bantuan iuran atau PBI, akan terus terlayani dengan baik,” katanya.