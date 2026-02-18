Gapura Cinta Ikonik Italia Ambruk di Hari Valentine!

JAKARTA - “Lovers’ Arch”, formasi batuan alami yang selama berabad-abad menjadi simbol romantisme di pesisir Adriatik, runtuh ke laut bertepatan dengan akhir pekan Hari Valentine setelah badai dahsyat menerjang wilayah tersebut.

Dilansir dari newsweek, Rabu (18/2/2026). Lengkungan yang dikenal sebagai Sant'Andrea Faraglioni itu berada di lepas pantai Torre Sant’Andrea, kawasan Salento, Puglia. Berdiri megah di antara tebing batu kapur dan perairan biru kehijauan, lokasi ini lama menjadi destinasi pasangan untuk berciuman di bawah lengkungannya atau melamar dengan latar laut lepas.

Legenda setempat menyebut, siapa pun yang berciuman di bawah lengkungan tersebut akan ditakdirkan meraih cinta abadi. Namun, cuaca ekstrem dan ganasnya ombak akhirnya meruntuhkan struktur kalkarenit yang telah rapuh akibat erosi bertahun-tahun.

Menurut laporan AccuWeather, badai memperparah erosi pantai yang sudah berlangsung lama di sepanjang garis pantai Salento, hingga menyebabkan runtuhnya formasi batuan tersebut pada akhir pekan liburan.