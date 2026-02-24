Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BRIN Luncurkan IDSD 2025, Instrumen Strategis Dongkrak Daya Saing Daerah

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:13 WIB
BRIN Luncurkan IDSD 2025, Instrumen Strategis Dongkrak Daya Saing Daerah
BRIN (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025, sebagai instrumen strategis berbasis data untuk memperkuat peran daerah dalam menopang daya saing nasional yang produktif dan inklusif. Peluncuran digelar pada Selasa (24/2/2026) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung BJ. Habibie, Jakarta Pusat.

Kepala BRIN, Arif Satria menegaskan, bahwa penguatan daya saing daerah merupakan fondasi utama dalam membangun daya saing nasional.

"Dalam sistem ekonomi yang terdesentralisasi, kinerja nasional sesungguhnya adalah agregasi dari kinerja daerah. Karena itu, penguatan produktivitas dan inovasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menjadi sangat krusial," ujar Arif, Selasa (24/2/2026).

Menurut Arif, IDSD 2025 hadir sebagai instrumen pengukuran yang komprehensif dan berbasis data untuk memetakan kapasitas daya saing daerah. Indeks ini tidak hanya menilai keunggulan komparatif, tetapi juga mendorong pembentukan keunggulan kompetitif melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Ia menjelaskan, daerah yang berdaya saing adalah daerah yang mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi peningkatan produktivitas jangka panjang, mulai dari kualitas sumber daya manusia, iklim usaha, infrastruktur, tata kelola kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai penggerak transformasi ekonomi.

“IDSD 2025 kami susun sebagai rujukan objektif dan sistematis untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan data yang akurat, arah pembangunan bisa lebih terukur dan efektif,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penelitian IDSD 2025 BRIN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203256//grafik-MAwn_large.jpg
Kajian BRIN Soal Klaim Adat dan Tuntutan Rp7 Triliun ke Perusahaan Tambang di Sumbawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/482/3203035//vape_bahaya-Rt65_large.jpg
3 Fakta Vape Bahaya untuk Remaja, Rentan Disusupi Zat Psikoaktif Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/65/3199751//peneliti_brin-igGW_large.jpg
Peneliti BRIN Minta Kaji Ulang Kebijakan Modifikasi Cuaca untuk Tangani Banjir dan Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199667//pemerintah-pQn7_large.jpg
BRIN: Giant Sea Wall Terlalu Berat, Bisa Tenggelamkan Pesisir Jawa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199574//brin-3ReZ_large.jpg
BRIN Perkuat Diplomasi Sains Indonesia-Jepang, Hadirkan Peraih Nobel Kimia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/470/3197416//tanah-1IV0_large.png
Pengelolaan 34 Ribu Hektare Tanah Negara Kini Berbasis Riset dan Data Ilmiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement