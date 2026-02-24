BRIN Luncurkan IDSD 2025, Instrumen Strategis Dongkrak Daya Saing Daerah

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025, sebagai instrumen strategis berbasis data untuk memperkuat peran daerah dalam menopang daya saing nasional yang produktif dan inklusif. Peluncuran digelar pada Selasa (24/2/2026) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung BJ. Habibie, Jakarta Pusat.

Kepala BRIN, Arif Satria menegaskan, bahwa penguatan daya saing daerah merupakan fondasi utama dalam membangun daya saing nasional.

"Dalam sistem ekonomi yang terdesentralisasi, kinerja nasional sesungguhnya adalah agregasi dari kinerja daerah. Karena itu, penguatan produktivitas dan inovasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menjadi sangat krusial," ujar Arif, Selasa (24/2/2026).

Menurut Arif, IDSD 2025 hadir sebagai instrumen pengukuran yang komprehensif dan berbasis data untuk memetakan kapasitas daya saing daerah. Indeks ini tidak hanya menilai keunggulan komparatif, tetapi juga mendorong pembentukan keunggulan kompetitif melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Ia menjelaskan, daerah yang berdaya saing adalah daerah yang mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi peningkatan produktivitas jangka panjang, mulai dari kualitas sumber daya manusia, iklim usaha, infrastruktur, tata kelola kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai penggerak transformasi ekonomi.

“IDSD 2025 kami susun sebagai rujukan objektif dan sistematis untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan data yang akurat, arah pembangunan bisa lebih terukur dan efektif,” jelasnya.