Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BRIN Perkuat Diplomasi Sains Indonesia-Jepang, Hadirkan Peraih Nobel Kimia 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |13:05 WIB
BRIN Perkuat Diplomasi Sains Indonesia-Jepang, Hadirkan Peraih Nobel Kimia 2025
BRIN Perkuat Diplomasi Sains Indonesia-Jepang, Hadirkan Peraih Nobel Kimia 2026
A
A
A

TANGERANG SELATAN – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghadirkan peraih Nobel Kimia 2025, Profesor Susumu Kitagawa, dalam upaya memperkuat diplomasi sains antara Indonesia dan Jepang. Kehadiran ilmuwan terkemuka dari Kyoto University itu menjadi momentum penting untuk mendorong kolaborasi riset material maju berkelas dunia.

1. Diplomasi Sains Indonesia-Jepang

Prof Kitagawa dikenal sebagai perintis pengembangan porous coordination polymers (PCPs) atau metal–organic frameworks (MOFs). Material berpori dengan luas permukaan sangat tinggi ini memiliki struktur yang dapat dirancang secara presisi pada tingkat molekuler dan berpotensi diaplikasikan luas di bidang energi, lingkungan, katalisis, pemisahan gas, hingga kesehatan.

Atas kontribusi fundamentalnya dalam pengembangan MOFs, Prof Kitagawa dianugerahi Nobel Kimia Tahun 2025. Pencapaian tersebut menegaskan peran penting riset dasar dalam melahirkan terobosan teknologi strategis yang berdampak global.

Kepala BRIN, Arif Satria, menyatakan kehadiran Prof Kitagawa merupakan langkah strategis dalam mempererat kerja sama ilmiah Indonesia-Jepang. Menurutnya, ini penting bagi peningkatan kapasitas riset nasional. 

“Diplomasi sains dinilai menjadi instrumen penting untuk mendorong alih pengetahuan, meningkatkan kapasitas riset nasional, serta mempercepat pembangunan ekosistem riset dan inovasi material maju yang berdaya saing global,” kata Arif. 

Senada dengan itu, Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material BRIN, Ratno Nuryadi, menilai kunjungan Prof Susumu Kitagawa sebagai kesempatan emas bagi periset dan mahasiswa Indonesia. 

“Kunjungan ini juga turut membangun budaya scientific excellence dan memperkuat ekosistem riset menuju lahirnya periset Indonesia berkelas Nobel di masa depan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nobel Kimia Nobel Sains BRIN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/470/3197416//tanah-1IV0_large.png
Pengelolaan 34 Ribu Hektare Tanah Negara Kini Berbasis Riset dan Data Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/340/3196775//seni_cadas_tertua_di_dunia_berupa_cap_tangan_manusia_berusia_setidaknya_67_tahun-6Uw9_large.jpg
Geger! Seni Cadas Tertua di Bumi Ditemukan di Sulawesi, Usianya Hampir 68 Ribu Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/65/3193123//itb-URcX_large.jpg
12 Spesies Tumbuhan Baru Indonesia Ditemukan Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192929//kepala_badan_riset_dan_inovasi_nasional_arif_satria-t35T_large.jpg
BRIN Siapkan Kapal Baru untuk Dorong Riset Kemaritiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191725//pesawat_n219_bisa_jadi_solusi_konektivitas_wilayah_terpencil-9P2Z_large.jpg
BRIN Dorong Pesawat N219 Jadi Solusi Konektivitas Wilayah Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191002//pemerintah-bm1Y_large.jpg
Pembangunan Bandar Antariksa Biak, BRIN: Kemandirian Teknologi Nasional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement