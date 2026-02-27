Advertisement
Unggah 19 Konten Medsos, Delpedro Cs Dituntut 2 Tahun Penjara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |16:21 WIB
Unggah 19 Konten Medsos, Delpedro Cs Dituntut 2 Tahun Penjara
Sidang Delpedro Cs (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut empat terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan yang berujung kericuhan Demo Agustus 2025 dengan pidana dua tahun penjara. Agenda pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Keempat terdakwa tersebut yakni Delpedro Marhaen (Direktur Eksekutif Lokataru), Muzaffar Salim (staf Lokataru Foundation), Syahdan Husein (admin Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar (mahasiswa Universitas Riau).

Jaksa menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Delpedro Marhaen, Terdakwa II Muzaffar Salim, Terdakwa III Syahdan Husein, dan Terdakwa IV Khariq Anhar dengan pidana penjara selama dua tahun, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan,” ujar jaksa, Jumat (27/2/2026).

Adapun perbuatan yang dinilai sebagai penghasutan ialah mengunggah 19 konten di media sosial. Konten tersebut diunggah melalui akun Blok Politik Pelajar, Lokataru Foundation, Gejayan Memanggil, dan Aliansi Mahasiswa Menggugat.

 

