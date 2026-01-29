Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rusak Mobil Pegawai Kemendagri saat Demo Agustus, Dua Terdakwa Divonis 7 Bulan Penjara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |19:53 WIB
Rusak Mobil Pegawai Kemendagri saat Demo Agustus, Dua Terdakwa Divonis 7 Bulan Penjara
Sidang Perusak Mobil Pegawai Kemendagri saat Demo Agustus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dua terdakwa kasus perusakan mobil milik pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam demo Agustus 2025, dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Kedua terdakwa tersebut yakni Neo Soa Rezeki dan Muhammad Azril, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Saptono. Majelis hakim menilai Neo Soa dan Azril terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang, sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan,” ujar Saptono di ruang sidang.

Hakim juga memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Sebagai informasi, pada persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut keduanya dengan pidana satu tahun penjara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198382//sidang_kerusuhan_demo_agustus-VTZR_large.jpg
Sidang Kerusuhan Demo Agustus, Bripda Ramadhan Ngaku Dipukuli Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197174//khariq_anhar-ekiC_large.jpg
Eksepsi Dikabulkan, Khariq Anhar Dibebaskan di Kasus Demo Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195575//laras_faizati-u9Tx_large.jpg
Tangis Laras Faizati Pecah Usai Divonis Bersalah tapi Tak Dipenjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195567//laras_faizati-DaZN_large.jpg
Divonis 6 Bulan Penjara, Laras Faizati Langsung Dibebaskan dengan Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192634//affan_kurniawan-u7bP_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Tragedi Ojol Affan Kurniawan, Tewas Terlindas Rantis Brimob Membakar Amarah Demonstran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190288//delpedro-hHrZ_large.jpg
Delpedro dkk Didakwa Pasal Berlapis soal Penghasutan Timbulkan Kericuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement