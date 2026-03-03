Advertisement
KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Dua Orang Terdekat Ikut Dibawa

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |14:10 WIB
KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (foto: Okezone)
JAKARTA – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diamankan bersama dua orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penangkapan ketiganya terjadi pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

“Pada dini hari tadi, tim mengamankan tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan serta ajudan dari bupati,” kata Budi kepada wartawan.

Budi menjelaskan, ketiganya diamankan di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Mereka kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap pihak-pihak terkait lainnya,” ujarnya.

 

