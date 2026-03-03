Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK OTT Bupati Pekalongan, Diduga Terkait Proyek Pengadaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |14:34 WIB
KPK OTT Bupati Pekalongan, Diduga Terkait Proyek Pengadaan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait kasus pengadaan. Sebagaimana diketahui, Fadia terjaring operasi senyap bersama dua orang lainnya.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Budi belum menjelaskan lebih jauh terkait pengadaan tersebut. Ia menambahkan, sejumlah orang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Pekalongan. Namun, identitas mereka belum disebutkan.

KPK, lanjut Budi, masih terus mencari sejumlah pihak yang diduga mengetahui perkara yang dimaksud.

Diketahui, Bupati Fadia Arafiq terjaring OTT bersama dua orang lainnya, yakni orang kepercayaan dan ajudan. Identitas keduanya belum diungkap.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204735//kpk_tangkap_bupati_pekalongan_fadia_arafiq-Aae6_large.jpg
KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Dua Orang Terdekat Ikut Dibawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204696//bupati_pekalongan_fadia_arafiq_tiba_di_kpk_usai_terjaring_ott-EPSF_large.jpg
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204692//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-ng01_large.jpg
Sidang Praperadilan Gus Yaqut Hari Ini, KPK Pastikan Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204677//bupati_pekalongan-aYHE_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204639//gubernur_riau_abdul_wahid-nSJ6_large.jpg
Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid Segera Disidang Terkait Kasus Dugaan Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204602//kpk-aznW_large.jpg
Eks Menhub Budi Karya Kembali Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus DJKA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement