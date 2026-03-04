Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tak Terkait MBG

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |10:14 WIB
Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tak Terkait MBG
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, bahwa meninggalnya seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Bengkulu Utara, Fatih, tidak terkait dengan konsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Giri Kencana.

Menurut Nanik, informasi yang mengaitkan kematian korban dengan dugaan keracunan MBG tidak sesuai fakta.

"Fatih belum memakan menu MBG dari SPPG Giri Kencana, ketika diketahui pingsan sebelum dibawa ke rumah sakit," kata Nanik di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan adanya pendarahan otak pada Fatih saat dilakukan pemindaian (CT Scan) di RS Bhayangkara. Kondisi ini mengharuskan korban dirujuk ke RS Tiara Sella untuk menjalani operasi bedah saraf.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Keracunan MBG Keracunan mbg
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203795//bgn-k5eB_large.png
6 Fakta Menu MBG Ramadhan hingga BGN Buka-bukaan Anggaran, Tak Lagi Dikemas Kantong Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204387//sppg-plt1_large.png
BGN Temukan Roti Berjamur, Buah Berbelatung hingga Lauk Basi di MBG: 47 Dapur Distop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204325//mbg-PmlM_large.png
BGN soal Insentif Dapur MBG Rp6 Juta per Hari hingga Jatah Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204075//seskab_teddy-W5fC_large.jpg
Seskab Teddy Bantah MBG Sedot Anggaran Pendidikan: Narasi Keliru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203801//menag_nasaruddin_umar-8icw_large.jpg
Menag Nasaruddin Umar Bantah Isu Zakat untuk MBG!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203459//makan_bergizi_gratis-jioZ_large.jpg
Bukan Rp15.000, BGN Pastikan Anggaran MBG Rp8.000-Rp10.000 per Porsi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement