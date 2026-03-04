Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tak Terkait MBG

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang (foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, bahwa meninggalnya seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Bengkulu Utara, Fatih, tidak terkait dengan konsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Giri Kencana.

Menurut Nanik, informasi yang mengaitkan kematian korban dengan dugaan keracunan MBG tidak sesuai fakta.

"Fatih belum memakan menu MBG dari SPPG Giri Kencana, ketika diketahui pingsan sebelum dibawa ke rumah sakit," kata Nanik di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan adanya pendarahan otak pada Fatih saat dilakukan pemindaian (CT Scan) di RS Bhayangkara. Kondisi ini mengharuskan korban dirujuk ke RS Tiara Sella untuk menjalani operasi bedah saraf.