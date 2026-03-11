Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko AHY: Puncak Mudik Lebaran Diprediksi Terjadi 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |12:32 WIB
Menko AHY: Puncak Mudik Lebaran Diprediksi Terjadi 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026
Menko Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi dalam dua gelombang.
A
A
A

JAKARTA — Puncak arus mudik Lebaran Idulfitri 1447 H/2026 Masehi diperkirakan terjadi dalam dua gelombang, yaitu pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sesuai dengan yang telah disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan statistik Lebaran sebelumnya, diperkirakan puncak arus mudik akan jatuh pada tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua pada tanggal 18 dan 19 Maret,” ungkap AHY saat konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, AHY juga membeberkan bahwa puncak arus balik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026. Oleh karena itu, katanya, pemerintah memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk mengurai kemacetan ekstrem.

“Untuk arus balik, puncaknya diperkirakan jatuh pada tanggal 24–25 Maret, lalu yang kedua pada 28–29 Maret. Itu sebabnya di tengah-tengahnya kita mengurai dengan cara memberlakukan work from anywhere,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
