Bea Cukai Perketat Akses Pintu Masuk Jelang Libur Panjang

TANGERANG - Dirjen Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, meninjau operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, untuk menjamin kelancaran arus penumpang internasional yang diprediksi akan melonjak tajam, jelang libur panjang.

Eks Jenderal Kopassus ini menyisir berbagai area krusial yang menjadi titik temu pelayanan dan pengawasan, seperti di area kedatangan internasional di Terminal 3 Bandara Soetta.

"Lakukan pelayanan dengan humanis dan maksimal sehingga para penumpang yang mudik lancar dan bahagia. Jangan sampai ada penumpukan di terminal; manfaatkan teknologi yang ada untuk pengawasan yang optimal," tegas Djaka, Selasa (17/3/2026).

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, menjelaskan, bahwa penugasan pegawai selama periode Nyepi dan Idul Fitri tetap dioptimalkan seperti hari normal.

“Mengingat potensi peningkatan jumlah penumpang. Berbagai inovasi juga terus dikembangkan, seperti customs channeling autogate, alternative smart totem, dan mirroring X-Ray untuk mendukung percepatan layanan,”ujarnya.