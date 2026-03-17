Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bea Cukai Perketat Akses Pintu Masuk Jelang Libur Panjang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |17:34 WIB
A
A
A

TANGERANG - Dirjen Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, meninjau operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, untuk menjamin kelancaran arus penumpang internasional yang diprediksi akan melonjak tajam, jelang libur panjang.

Eks Jenderal Kopassus ini menyisir berbagai area krusial yang menjadi titik temu pelayanan dan pengawasan, seperti di area kedatangan internasional di Terminal 3 Bandara Soetta.

"Lakukan pelayanan dengan humanis dan maksimal sehingga para penumpang yang mudik lancar dan bahagia. Jangan sampai ada penumpukan di terminal; manfaatkan teknologi yang ada untuk pengawasan yang optimal," tegas Djaka, Selasa (17/3/2026).

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, menjelaskan, bahwa penugasan pegawai selama periode Nyepi dan Idul Fitri tetap dioptimalkan seperti hari normal.

“Mengingat potensi peningkatan jumlah penumpang. Berbagai inovasi juga terus dikembangkan, seperti customs channeling autogate, alternative smart totem, dan mirroring X-Ray untuk mendukung percepatan layanan,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Idul Fitri Lebaran liburan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/629/3207344//libur_lebaran-QrZ8_large.jpeg
Libur Lebaran Tipis-Tipis, Cek Kawasan Blok M yang Lagi Trend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207450//mudik_dilepas-sAM9_large.jpg
Mudik Gratis 2026 Resmi Diberangkatkan, 116 Ribu Pemudik Jadi Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207385//pelabuhan-AgdY_large.jpeg
Waspada Kemacetan Parah di Pelabuhan Merak saat Mudik Lebaran 2026, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207374//prabowo-sedq_large.jpg
Jelang Lebaran, Prabowo Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/612/3207224//puasa-YTwB_large.jpg
Ramadhan Akan Usai, Hindari 4 Hal Ini Agar Berat Badan Tetap Terjaga  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/612/3207168//hampers-09bR_large.jpg
Lagi Tren, Ini 5 Tips Membuat Hampers Lebaran yang Menarik dan Berkesan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement