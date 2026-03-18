KontraS Ungkap Kondisi Andrie Usai Disiram Air Keras: Tak Buta, tapi Fungsi Mata Menurun

KontraS Ungkap Kondisi Andrie Usai Disiram Air Keras: Tak Buta, tapi Fungsi Mata Menurun (Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Kondisi Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, berangsur membaik setelah disiram air keras pada Kamis (12/3/2026) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Andrie telah menjalani operasi mata di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menjelaskan, kondisi Andrie sudah stabil saat ini. Ia berkata, Andrie telah mendapat penanganan medis dari pihak RSCM.

"Diagnosanya ada dua, sekitar 20% luka bakar di sekujur badan bagian kanan terutama, karena efek dari trauma asam, cairan asam, grade 3. Yang kedua adalah trauma mata dengan tingkat skala 3 dari 4. Jadi itu bisa dianggap sebagai satu hal yang parah," ucap Dimas saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).

Ia menyampaikan, kondisi mata Andrie dalam kondisi utuh lantaran sudah mendapat penanganan dari dokter berupa operasi stem cell pada Sabtu (14/3/2026).

"Tapi secara keseluruhan, matanya utuh, tidak ada kerusakan yang sifatnya destruktif. Yang hanya dikhawatirkan adalah tidak bisa kembali fungsi mata 100%. Jadi ada penurunan fungsi," ucapnya.

"Tapi tidak buta. Iya, penurunan fungsi, tapi tidak mengakibatkan cacat kebutaan," ucap Dimas.

Ia berkata, komunikasi dengan Andrie masih dibatasi hingga saat ini. Pasalnya, kata dia, Andrie tengah dirawat di ruangan High Care Unit (HCU) di RSCM. "Sehingga tidak bisa melakukan komunikasi secara reguler. Bahkan kepada keluarga," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

