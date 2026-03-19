Jadi Andalan Teman Mudik, DAMRI Utamakan Keselamatan Pelanggan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |15:44 WIB
Kru perjalanan DAMRI yang siap mengantarkan para pemudik. (Foto: iNews Media Group/Anindita)
JAKARTA - Seiring dengan Hari Raya Idulfitri yang tinggal dalam hitungan hari, lonjakan arus mudik pun mulai terasa di berbagai moda transportasi. Salah satunya terlihat di Pool DAMRI Kemayoran yang telah dipadati oleh para pemudik yang tengah menunggu waktu keberangkatan sejak siang hari, pada Rabu (18/3/2026). 

Semakin sore, kepadatan penumpang di Pool DAMRI Kemayoran semakin terasa. Armada yang akan digunakan terus silih berganti berangkat dan berdatangan. Menurut Senior Vice President (SVP) Komersial dan Pengembangan Usaha DAMRI Agus Hari Survijanto, lonjakan penumpang ini terjadi di masa puncak arus mudik pada kemarin, Selasa (17/3/2026) dan hari ini, Rabu (18/3/2026). 

“Untuk terminal di Kemayoran saja, kemarin kami melepas sekitar 110 bus, dan untuk hari ini kami melepas sekitar 100 bus dengan perkiraan ada 5 ribu penumpang yang akan berangkat. Sementara, jika dihitung di Jakarta, ditargetkan ada 10 ribu penumpang,” ucapnya. 

Agus Hari mengatakan, secara keseluruhan, total armada yang digunakan pada arus mudik kali ini mencapai sekitar 1.800 yang terbagi di Jawa, Sumatra, dan daerah lainnya. Sementara, untuk jumlah penumpang terdapat lonjakan tren peningkatan positif dengan kenaikan sekitar 20-30 persen dibanding 2025 lalu. 

Perjalanan Nyaman Bersama DAMRI

DAMRI yang merupakan BUMN penyedia jasa layanan transportasi darat ini, terus memperkuat komitmennya sebagai untuk perjalanan yang andal dan terpercaya. Ini telah dirasakan oleh pelanggan setia DAMRI. Salah satunya adalah Itok, pemudik dari Jakarta Utara yang akan menempuh perjalanan ke Semarang. 

Pelanggan DAMRI, Itok yang akan mudik ke Semarang. (Foto: iNews Media Group/Anindita)

