Jokowi Bakal Rayakan Idulfitri 1447 H di Jakarta

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal merayakan Lebaran Idulfitri 1447 H/2026 M di Jakarta. Bahkan, saat ini Jokowi sudah bertolak dari Solo ke Jakarta.

Kepastian tersebut disampaikan oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. “Iya (Jokowi lebaran di Jakarta),” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (19/3/2026).

Syarif juga membenarkan bahwa keberangkatan Jokowi hari ini ke Jakarta dilakukan dalam rangka berkumpul bersama keluarga.

“Kumpul keluarga,” ujar Syarif.

Terkait informasi kemungkinan Jokowi menghadiri agenda open house di Istana, Syarif tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut. Ia justru mempertanyakan kembali tentang agenda open house di Istana. “Ada open house ya?” tanya Syarif.

Selain itu, Syarif juga memastikan hingga saat ini belum ada rencana pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. “Belum,” katanya.

Terakhir, Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka, pada Selasa (3/3/2026) lalu. Pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi sekaligus dialog terkait kondisi geopolitik.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.