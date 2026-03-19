HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bakal Rayakan Idulfitri 1447 H di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |19:05 WIB
Jokowi Bakal Rayakan Idulfitri 1447 H di Jakarta
Joko Widodo (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal merayakan Lebaran Idulfitri 1447 H/2026 M di Jakarta. Bahkan, saat ini Jokowi sudah bertolak dari Solo ke Jakarta.

Kepastian tersebut disampaikan oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. “Iya (Jokowi lebaran di Jakarta),” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (19/3/2026).

Syarif juga membenarkan bahwa keberangkatan Jokowi hari ini ke Jakarta dilakukan dalam rangka berkumpul bersama keluarga.

“Kumpul keluarga,” ujar Syarif.

Terkait informasi kemungkinan Jokowi menghadiri agenda open house di Istana, Syarif tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut. Ia justru mempertanyakan kembali tentang agenda open house di Istana. “Ada open house ya?” tanya Syarif.

Selain itu, Syarif juga memastikan hingga saat ini belum ada rencana pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. “Belum,” katanya.

Terakhir, Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka, pada Selasa (3/3/2026) lalu. Pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi sekaligus dialog terkait kondisi geopolitik. 

(Awaludin)

